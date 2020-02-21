قطر تعفي مستفيدين من شقق سكنية في غزة من أقساط 2020

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، الجمعة، إعفاء عدد من المستفيدين من شقق مدينة "حمد بن خليفة آل ثاني" السكنية من الأقساط الشهرية الخاصة بإيرادات التمليك لعام 2020.

جاء ذلك في بيان صدر عن اللجنة القطرية ووصل الخليج 365 نسخة منه .

وقال العمادي: "بناءً على البحث الاجتماعي لوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة سيتم تحديد نسبة إعفاء من القسط الشهري للمستفيدين".

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وأضاف: "سيتم إعفاء بعض الأسر جزئيا، فيما سيشمل الإعفاء من كامل القسط الأسر الأشد فقرا وفقا لكشوفات وتقارير الوزارة عن المستفيدين؛ مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع".

وتعدّ هذه المرة الثالثة التي يعلن فيها السفير إعفاء سكان مدينة حمد من دفع الأقساط الشهرية؛ حيث أنهم لم يدفعوا أي دفعات مالية خلال عامي 2018 و2019.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية "شهرية" مخصصة لإغاثة الفقراء.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة حماس على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

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