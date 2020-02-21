ألمانيا تندد بقرار إسرائيل توسيع مستوطناتها في القدس

برلين / الخليج 365

ندّدت وزارة الخارجية الألمانية، بقرار إسرائيل توسيع مستوطناتها في القدس الشرقية، ودعتها إلى التخلي عن مخططاتها.

وأعربت الوزارة في بيان الجمعة، عن قلق الحكومة من التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بإنشاء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة.

وأفاد البيان أن "الوحدات الاستيطانية الجديدة سترسخ فصل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، وبالتالي تنسف إمكانية إقامة دولة فلسطين كجزء من حل الدولتين المتفق عليه".

وأشار البيان إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، مبينًا: "لهذا فإن الحكومة الألمانية تدعو حكومة إسرائيل إلى التخلي عن خططها في إنشاء الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي هارحوماه وجفعات همتوس الواقعتين في القدس الشرقية المحتلة، وإيقاف عمليات بناء المستوطنات التي تنتهك القوانين الدولية في المنطقة".

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والخميس، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.

وأشار إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3 آلاف وحدة في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي القدس الشرقية.

ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي المبكرة، المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي، ووفقاً لبيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، يوجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.