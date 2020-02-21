واشنطن: نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في الناتو

واشنطن / ديلدار بايقان، ميشيل غابريل هرنانديز / الخليج 365
أكدت الولايات المتحدة، الجمعة، وقوفها إلى جانب تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
جاء ذلك في رد مكتوب بعث به مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية (فضل عدم الكشف عن اسمه) كإجابة على سؤال لمراسل الخليج 365 حول التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية، واستشهاد جنود أتراك هناك.
وقال المسؤول الأمريكي: "نرسل تعازينا للحكومة التركية إزاء مقتل جنودها".
ولفت إلى أن الجنود الأتراك موجودون في إدلب من أجل التنسيق وخفض التوتر، مضيفا: "نقف إلى جانب تركيا حليفتنا في الناتو ضد مثل هذه الأعمال، والرئيس دونالد ترامب أعرب عن مخاوفه حيال التطورات في إدلب خلال اتصاله مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي".
وأردف: "الرئيس ترامب جدد في الاتصال دعوته لروسيا من أجل إنهاء دعمها للظلم الذي يمارسه نظام بشار الأسد، وإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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