البرلمان العراقي يصوت الإثنين على حكومة علاوي

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة، الإثنين المقبل؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من عدمه.

وقال الكعبي، في بيان مقتضب صدر الجمعة، وحصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مجلس النواب (البرلمان) مُلزم بعقد جلسة استثنائية الإثنين لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

وتابع بالقول: "لذلك ندعو المجلس للانعقاد استنادا للقانون".

والخميس، وجه عبد المهدي كتابا إلى البرلمان طالب فيه بعقد جلسة استثنائية الإثنين؛ للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي.

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ووفق الدستور العراقي، فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة تُعقد بناءًا على طلب من 50 نائباً، أو رئيس الجمهورية، أو رئيس البرلمان، أو رئيس الوزراء ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.

ويشترط حصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50%+1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لصالح منح الثقة.

والأربعاء الماضي، أعلن علاوي عن إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألَف من وزراء مستقلين أكفاء، داعياً البرلمان لعقد جلسة الإثنين المقبل لمنحها الثقة.

ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة في ظل معارضة القُوى السُنيَة والكرديَة البارزة لحكومته.

كما أن علاوي لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ حيث يطالب بتكليف شخصية مستقلة لم تتولى مناصب رفيعة مسبقا وبعيدة عن التبعية للخارج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.