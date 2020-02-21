وزير الخارجية السعودي يبحث في ألمانيا مستجدات أوضاع المنطقة

الرياض/ أحمد يوسف/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، مع نظيره الألماني هيكو ماس، سُبل التنسيق والتعاون المتبادل إزاء الملفات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين بمقر الخارجية الألمانية في العاصمة برلين، خلال زيارة غير معلنة المدة يجريها "بن فرحان" إلى ألمانيا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التنسيق والتعاون المتبادل إزاء الملفات الإقليمية والدولية.
وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أدان "بن فرحان" الهجوم الإرهابي العنصري في مدينة هاناو غربي ألمانيا، معربا عن تضامن بلاده مع برلين.
والأربعاء، وقع هجوم مسلح مزدوج في هاناو، أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أتراك وإصابة 6 بجروح، فيما عثر الأمن الألماني على جثتي منفذ الهجوم الإرهابي "توبياس.ر" ووالدته في منزله.
وأوضح بن فرحان أن "هناك اتفاق عام في وجهات النظر حيال ضرورة تغليب الحلول السلمية لحل النزاعات".
وأضاف أنه تحدث مع نظيره الألماني عن الوضع في اليمن، وقال بهذا الخصوص: "شرحت له التطورات السلبية الأخيرة لهجمات صاروخية من قبل الحوثيين".
كما اتهم الوزير السعودي، الحوثيين بـ"التصعيد العسكري المستمر (..) الذي يدل على عدم جديتهم في البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة".
ومنذ ما يزيد عن خمسة أعوام يشهد اليمن قتالا عنيفا، بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران التي تسيطر على محافظات يمنية عديدة منها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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