إنقاذ مواطناً وطفلتيه من الغرق في شاطئ الأمواج بالخبر

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة، من إنقاذ مواطن وطفلتيه من الغرق في شاطئ الأمواج بمحافظة الخبر، وفقاً لما ذكرت إدارة حرس الحدود في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر.

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