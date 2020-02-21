الجوازات : تعليق سفر المقيمين إلى إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أن المديرية إضافة إلى تأكيدها على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، فقد تقرر تعليق سفر المقيمين بالمملكة أيضا إلى إيران.

وأوضح المتحدث أن القرار يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فايروس كورونا الجديد، والتي تشمل كذلك منع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران إلى المملكة إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفايروس (أي بعد 14 يوماً من خروجه من إيران).

وشدد على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يوماً، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة.

ودعا كافة القادمين إلى المملكة إلى الإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.