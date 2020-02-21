دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

أظهر تسريب جديد من موقع Android Headlines صورة زعم أنها لهاتف إل جي V60 ThinQ القادم بحيث يحمل الهاتف إطار ذهبي وشاشة كاملة مع نتوء قطرة الماء وزر مخصص لمساعد جوجل الصوتي.

ووفقاً للتاريخ الموجود على خلفية الشاشة للصورة المسربة أن الشركة كانت تنوي الكشف عن هاتفها الجديد خلال كونجرس الهواتف العالمي MWC 2020 المفترض أن بأخذ مكانه من التقويم اليوم؛ لكن تم إلغاءه بسبب فايروس كورونا حفاظاً على سلامة المشاركين والضيوف.

وبالرغم من أن الصورة لم تفشي الكثير عن V60 ThinQ إلا أن تسريبات سابقة قد أشارت إلى كونه سيأتي بكاميرا خلفية رباعية وأربع ميكروفونات مع منفذ السماعة 3.5 التي تأبي إل جي التفريط به في أجهزتها الرائدة.

والنقطة المهمة أنه سيأتي ببطارية ضحمة سعة 5000 مللي أمبير ليكون بذلك قد فاق النسخة السابقة له V50 ThinQ الداعمة للجيل الخامس ببطارية 4000 مللي أمبير، مع توقع تدعيمه بمعالج كوالكوم القوي سنابدراجون 865 وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت.

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ومن غير الملعوم حالياً متى ستكشف شركة إل جي عن هاتفها وفي أي الأوقات سيكون متاحاً للمستهليكين، حيث أنها لم تعلن بعد عن حدثها الخاص التي صرحت بعقده في وقت لاحقاً هذا العام عند إعلان انسحابها من كونجرس الهوانف العالمي MWC 2020 قبل أن يتم إلغاءه بشكل كما من المنظمين والذي من الظاهر لن يكون بعيداً.

المصدر

Android Headlines

التدوينة تسريب صورة إعلانية لهاتف إل جي القادم V60 ThinQ ظهرت أولاً على عالم التقنية.