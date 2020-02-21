دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة برنامج Defender لمكافحة الفيروسات من مايكروسوفت قادم على أندرويد و iOS

قريبًا برنامج مكافحة الفيروسات الخاص بشركة مايكروسوفت سيكون متاح لمستخدمي أندرويد و iOS.

عندما يتعلق الأمر بنظام التشغيل ويندوز، فالحقيقة تقال، أنه بعيد كُل البعد بأن يكون نظام مثالي، ومع ذلك، من الصعب جدًا أن يكون الأمر نفسه عندما يتعلق ببرنامج مكافحة الفيروسات Defender، حيث برنامج مايكروسوفت هذا يُقدّم للمستخدمين تجربة استخدام رائعة، وقد استدعى ذلك إلى الاستغناء عن برامج مكافحة الفيروسات التابعة لجهات خارجية.

الآن، تُخطط الشركة لإحضار برنامجها هذا على الهواتف المحمولة، وتحديدًا نظامي تشغيل أندرويد و iOS، بنفس الوقت، لم تكشف الشركة بالضبط عن الموعد المحدد لرؤية تطبيقها على أنظمة التشغيل المذكورة، واستكفت بالقول أنه سيكون متاح في وقت لاحق من هذا العام، ونتوقع أن نرى نسخ المعاينة منه في مؤتمرها RSA المُنعقد الأسبوع القادم.

في السياق ذاته، ستتمثّل الوظيفية الرئيسية لتطبيق Defender في الكشف عن البرمجيات الضارة، وقد ألمحت الشركة أيضًا إلى أن التطبيق يمكن أن يُساعد في منع التصيّد الاحتيالي، مع عدم توضيح كيفية إجراء ذلك، كما ومن المحتمل جدًا أن تختلف تجربة Defender للهواتف عن إصدارات سطح المكتب، لاسيما أن نظام iOS لا يسمح للتطبيقات بالبحث عن البرامج الضارة على آيفون وآيباد، كما وهناك مجموعة متنامية من هذه التطبيقات على متجر جوجل بلاي جميعها قادمة بنفس الآلية.

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أخيرًا، أعلنت مايكروسوفت أيضًا عن Microsoft Defender ATP لنظام التشغيل لينكس، ومن اليوم، تتوفر معاينة للشركات لاختباره كجزء من جهود مايكروسوفت الواسعة في تأمين الأجهزة خارج نظامي ويندوز وماك.

المصدر.

التدوينة برنامج Defender لمكافحة الفيروسات من مايكروسوفت قادم على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.