شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مصرية لقياس حدة الإبصار في جنوب السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزور قافلة طبية مصرية لقياس حدة الإبصار، العاصمة الجنوب سودانية جوبا خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٦ فبراير الجاري، بهدف إجراء عمليات المسح الطبي اللازمة على طلبة المدارس، وتقديم ٢٠٠٠ نظارة طبية مجانية للطلبة في جنوب السودان، وذلك في إطار مبادرة مصر أفريقيا لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح السفير د. محمد قدح، سفير مصر لدى جنوب السودان، أن القافلة الطبية تقوم بزيارة المدارس الابتدائية والثانوية يوميًا، مصطحبة معها أحدث الأجهزة في مجال قياس الإبصار. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو مساعدة الطلبة الجنوب سودانيين الذين يعانون من مشكلات في الإبصار، وذلك بما يساهم في تحسين أدائهم التعليمي ويُيَسر حياتهم الاجتماعية.

كما أكد السفير المصري على أن إرسال هذه القافلة الطبية يأتي فى ضوء العلاقات المتميزة التي تربط مصر بجنوب السودان، مبرزاً ما يعكسه هذا أيضاً من حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون للأشقاء فى جنوب السودان.

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ووصلت إلى مطار جوبا طائرة سودانية تحمل مساعدات عسكرية مقدمة من السودان، بتوجيهات من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، إلى قوات دفاع جنوب السودان، وذلك فى إطار دعم السودان للترتيبات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية سلام جنوب السودان.وقال نائب سفير السودان بجوبا السفير جمال مالك - فى تصريح صحفى - إن المساعدات تحتوى على 15 ألف زى عسكرى، من بين 50 ألفا، ستصل تباعا، لافتا إلى أنها عبارة عن دعم للقوات الخاصة المكلفة حماية الشخصيات المهمة، وذلك باعتبار السودان راعيا لاتفاق سلام جنوب السودان.

