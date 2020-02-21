شكرا لقرائتكم خبر عن وألمانيا تدعوان لحل سياسى لأزمة إدلب "الكارثية" فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ زعيما فرنسا وألمانيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بأن الأزمة الإنسانية فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، تحتاج لحل سياسى وأنه ينبغى للزعماء الثلاثة عقد اجتماع عاجل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن الرئيس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "عبرا عن قلقهما المشترك تجاه الوضع الإنسانى الكارثى الذى يجد المدنيون أنفسهم فيه فضلا عن خطر حدوث تصعيد".

Advertisements

وحذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن القتال فى شمال غرب سوريا قد "ينتهى بحمام دم" وكررت دعوتها لوقف إطلاق النار بينما نفت موسكو تقارير عن نزوح جماعى للمدنيين نتيجة هجوم للحكومة السورية بدعم روسى فى المنطقة.