مسقط.. سلطان عُمان يبحث مع بومبيو التعاون الثنائي

مسقط/ الخليج 365

بحث سلطان عمان، هيثم بن طارق، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك عقب استقبال "بن طارق" الوزير الأمريكي الذي وصل البلاد الجمعة، قادمًا من السعودية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما، والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

وأوضحت الوكالة أن بومبيو غادر السلطنة في وقت لاحق.

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