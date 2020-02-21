إسرائيل: الملك سلمان يستقبل بقصره حاخاما ضمن وفد متعدد الأديان

الرياض / الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز استقبل للمرة الأولى في قصره بالعاصمة الرياض، الجمعة، وفدا متعدد الأديان يضم حاخاما إسرائيليا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": "لأول مرة يستقبل الملك سلمان ملك السعودية وفدا متعدد الأديان في قصره اليوم بضمنه الحاخام اليهودي دافيد روزين في نطاق المساعي الحميدة لبناء جسور التسامح بين مختلف الأديان".

وروزين هو حاخام بريطاني إسرائيلي، ويزور المملكة حاليا ضمن وفد لـ"مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات"؛ حيث يعد عضوا في مجلس إدارة المركز، وفق الموقع الإلكتروني للأخير.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الملك سلمان استقبل الأمين العام للمركز المذكور فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

ولم تحدد الوكالة أسماء الشخصيات الزائرة.

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وأضافت أن الملك سلمان رحب بأعضاء الوفد، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكدا على "أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب".

وجرى اللقاء بحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين، بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

والإثنين الماضي، أعلن نتنياهو أن بلاده تقيم علاقات "سرية" مع دول عربية وإسلامية، عدا 3 منها فقط.

وقال نتنياهو، في كلمة خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية بالقدس الغربية: "أطوّر علاقات مع دول عربية وإسلامية، وأستطيع أن أقول لكم إن دولة واحدة أو دولتين أو ثلاث منها فقط لا تقيم معنا علاقات تتعزز باستمرار".



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