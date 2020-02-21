ترامب يعين "أردنية" مستشارة للأمن الداخلي القومي الأميركي

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلن البيت الأبيض مساء الخميس، تعيين الأميركية من أصول أردنية جوليا نشيوات، في منصب مستشارة الرئيس للأمن الداخلي الوطني.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، الجمعة.

وحسب المصدر ذاته، فإن نشيوات تحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة "جورج تاون" الأميركية، والدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.

Advertisements

وشغلت نشيوات مناصب عدة في السنوات الماضية، أبرزها: نائب المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن، ونائب مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيليرسون.

كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

ونقلت الوكالة الأردنية عن صحيفة "واشنطن بوست" أن نشيوات ستحل محل قائد حرس السواحل الأدميرال بيتر براون، الذي خرج من منصبه بعد ستة أشهر من توليه المنصب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.