إسطنبول.. السراج يلتقي السفير الأمريكي لدى تركيا

إسطنبول / الخليج 365
التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، في مدينة إسطنبول.
وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عبر "فيسبوك"، أن السراج استقبل ساترفيلد في مقر إقامته في إسطنبول، التي وصلها الخميس.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، وأكد الجانبان على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 المنبثق عن مؤتمر برلين.
وينص القرار المذكور على جملة من المقررات من بينها، الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني 2019، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق، وقوات الواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة.
وتتواتر انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم، في تحدّ لقرار مجلس الأمن والمبادرات الدولية.
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