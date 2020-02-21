مسعود بارزاني: انسحاب القوات الأمريكية يعني عودة داعش للعراق

بغداد / الخليج 365

أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الجمعة، رفضه خروج القوات الأمريكية من العراق، محذرا من أنه إذا انسحبت الأخيرة وقوات التحالف الدولي من البلاد سيعود تنظيم "داعش" بعد 6 أشهر أكثر قوة مما سبق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق السابق، لصحيفة "إندبندت عربية".

وأضاف: "كنت معارضا لخروج القوات الأمريكية من العراق عام 2011، لو تواجدت تلك القوات، لما هزم داعش الجيش العراقي وهدد الإقليم. إذا غادرت القوات الأمريكية وقوات التحالف البلاد ستعود داعش بعد 6 أشهر بشكل أقوى من السابق. بقاء القوات الأمريكية في الوقت الراهن ضرورة ملحة".

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وأضاف: "لم تعترض الولايات المتحدة على الاستفتاء الذي جرى عام 2017، لكن بعد الاستفتاء انحازوا لحكومة بغداد".

واتهم قوات الحشد الشعبي باحتلال مدينة كركوك وتهميش الأكراد، مضيفا: " لن نقبل بأن يستمر هذا الوضع على حاله".

كانت العلاقات توترت بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان شمالي العراق على نحو غير مسبوق في أعقاب إجراء الأخير استفتاء الانفصال الباطل في سبتمبر/أيلول 2017. قبل أن تتحسن العلاقات بين الجانبين تدريجيا عقب إلغاء نتائج هذا الاستفتاء.

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