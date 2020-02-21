قطاع غزة.. "السنوار" يلتقي العمادي لبحث مشاريع تمولها قطر

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

التقى رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، الجمعة، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع محمد العمادي، لبحث مشاريع تمولها الدوحة.

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الجانبين ناقشا سبل تحسين الأوضاع المعيشية في القطاع، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات، ومسألة خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحث العمادي، مع وليد سعد صايل،‎‎ المدير التنفيذي لشركة "C.C.C" العالمية، آليات تنفيذ مشروع خط الغاز المزمع تمديده لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بدلا من الوقود.

ويعاني قطاع غزة منذ منتصف العام 2006 من أزمة كبيرة في التيار الكهربائي، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.

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وأفاد البيان أن الطرفين اتفقا "أن يتم صرف اثني عشر مليون دولار، بواقع 100 دولار لمائة وعشرين ألف عائلة متعففة، ودعم زواج 500 شاب من غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دولار".

كما اتفقا على "تخصيص مليون دولار لترميم العديد من بيوت الفقراء، كذلك تم الاتفاق على تقديم مليون دولار لخريجي الجامعات لاستخراج شهاداتهم الجامعية".

وبحسب البيان، أكد الجانبان على أهمية المضي قدماً في تحسين الأوضاع المعيشية بما يحقق حياة كريمة للسكان في قطاع غزة.

وتُنفّذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية "شهرية" مخصصة لإغاثة الفقراء.

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

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