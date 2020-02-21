بغداد.. 8 إصابات إثر اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية

العراق / علي جواد / الخليج 365

قال مصدر طبي عراقي ومرصد حقوقي إن 8 أصيبوا بجروح، الجمعة، بينهم مصور لوكالة أنباء أجنبية، خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأفاد المصدر الطبي، الذي يعمل في دائرة صحة بغداد الرصافة، بأن "3 متظاهرين أصيبوا بجروح جراء تعرضهم لإصابات بكريات بنادق الصيد خلال مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وتم نقلهم إلى المستشفى".

وأضاف المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "4 من عناصر الأمن أصيبوا أيضا بجروح من المرجح أن تكون ناتجة عن هجمات ببنادق صيد أيضا".

من جهته، قال مرصد الحريات الصحفية (غير حكومية)، في بيان، إن "مصور وكالة الصحافة الفرنسية، أحمد الربيعي، تعرض للإصابة على مستوى ساقه وكتفه بعد أن أطلقت عليه قوات مكافحة الشغب كريات حديدية من بنادق صيد في بغداد".

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بينما قالت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش)، في بيان، إن قواتها تتعرض لهجمات بوسائل عنيفة متعددة أدت الى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون قرب حواجز ساحة التحرير.

واتهمت القيادة مجموعات داخل المتظاهرين بإطلاق النار من بنادق الصيد على قوات أمنية ومتظاهرين سلميين على حد سواء.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة "العفو" الحقوقية الدولية.



وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019.

كما يرفض المحتجون تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة؛ حيث يصرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.