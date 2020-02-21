الخرطوم.. مئات المحتجين ينددون باستخدام "العنف" ضد المتظاهرين

الخرطوم / الخليج 365

أغلق مئات المحتجين السودانيين، الجمعة، طرقا رئيسية في الخرطوم؛ احتجاجا على تعامل الشرطة "العنيف" مع المظاهرات التي طالبت الخميس بإعادة هيكلة الجيش.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن مئات المحتجين أغلقوا الشارع الرئيسي الذي يربط مطار الخرطوم مع مناطق جنوب العاصمة السودانية بالإطارات المشتعلة.

كما وضع شبان محتجون، متاريس أمام مدخل "جسر المنشية" الذي يربط الخرطوم بمناطق شرق النيل.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالخرطوم، أن المحتجين أغلقوا طريق منطقة "الرميلة" الذي يربط مناطق من جنوب العاصمة مع وسطها.

كما شهدت مناطق في مدينة أم درمان غربي النيل إغلاقا للطرق.

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والثلاثاء، أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، كشوفات تقاعد شملت ضباطا انحازوا لثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وضمت كشوفات التقاعد، التي اطلعت عليها الخليج 365، 74 ضابطاً بينهم من أعلنوا انحيازهم للثورة وأبرزهم الملازم أول محمد صديق إبراهيم، والنقيب سليمان بابكر.

من جهته، أدان الحزب الشيوعي السوداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه الجمعة، استخدام القوة المفرطة ضد موكب احتجاجات الخميس.

وقال الحزب إن "هذا التصرف البشع وغير المبرر، مخالف لمبدأ احترام التظاهر السلمي والتعبير في إطار القانون"، وطالب بالتحقيق فيما جرى الخميس.

والخميس، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" إصابة 17 شخصا، في مواجهات بالعاصمة الخرطوم بين الشرطة ومحتجين يطالبون بإعادة هيكلة مؤسسة الجيش.

ويشهد السودان تطورات متسارعة، منذ عزل الجيش للبشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخرعام 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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