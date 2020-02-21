«شؤون الحرمين» تعلن عن وظائف للسعوديين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، عن توفر وظائف موسمية للسعوديين فقط نساء ورجال..

وأوضحت أن موعد التقديم يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/7/1441هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 17/7/1441هـ. وللراغبين في التقديم الدخول هنا

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