المدنية تؤكد شمول عدد من الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت وزارة الخدمة المدنية , بأن اللجنة المشكلة لدراسة خضوع عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية بمكافأة مباشرة الأموال العامة , فقد خلصت اللجنة لاعتماد وزير الخدمة المدنية بالموافقة على شمول فئات وظائف الصيدلة ووظائف الأخصائيين والفنيين , والتي يقوم شاغلوها بأعمال أمناء المستودعات الطبية بمكافأة مباشرة الأموال العامة بعد توفر الشروط والضوابط الواردة بالمادة الثالثة من ذات اللائحة.

وفي خطاب حصلت “صحيفة الخليج الإلكترونية” على نسخة منه , والذي وجه لمدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية , فأن الوظائف الصحية المشمولة باللائحة هي ” صيدلي , مساعد صيدلي , فني صيدلي , فني أشعة , فني تمريض , مساعد صحي , أخصائي مختبر , فني مختبرات , فني علاج طبيعي , فني أسنان , فني تخدير”.

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