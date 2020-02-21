تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً السبت في مناطق المملكة

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 28/ 6/ 1441 الموافق 22/ 2/ 2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.