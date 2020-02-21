وزير الخارجية الأميركي يلتقي سلطان عُمان

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مسقط: التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في ختام جولة إلى إفريقيا والخليج، كما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وبومبيو هو أول مسؤول أميركي رفيع المستوى يلتقي السلطان هيثم منذ وفاة السلطان قابوس بن سعيد في العاشر من يناير.

وقالت الوكالة إنه تم خلال اللقاء "استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين".

ووصل بومبيو إلى سلطنة عمان قادما من الرياض حيث بحث مساء الخميس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في "التهديد المتواصل الذي يشكله النظام الإيراني" كما ذكر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية.

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وأضاف الناطق مورغان أورتاغوس أن "وزير الخارجية أكد لولي العهد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية كما يدل وجودها العسكري المتزايد في المملكة".

كما بحثا في تصاعد العنف في اليمن وعبرا عن دعمهما جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقال المصدر نفسه إنهما تحدثا أيضا عن الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق وضرورة أن يكون "مجلس التعاون الخليجي موحدا" وكذلك قضايا متعلقة بالحقوق الإنسانية.

وقبل الخليج، زار بومبيو السنغال وأنغولا وإثيوبيا في أول جولة إفريقية له.