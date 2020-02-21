تقرير دولي: الأردن في المرتبة الثالثة بإنتاج طاقة الرياح

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أظهر تقريرٌ دوليٌ أن الأردن جاءَ في المرتبة الثالثةِ في الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث إنتاج طاقة الرياح خلال العام 2019. التقريرُ الصادر بين ان مجموعَ إنتاج الأردن من طاقةِ الرياح يبلغ مئهً وتسعينَ ميغاواط، فيما تتصدرُ مصر دولَ المنطقة بمجموعِ إنتاجٍ يبلغُ مئتين واثنين وستين َ ميغاواط، ثم المغرب في المرتبة الثانية بمئتين وستهَ عشرَ ميغاواط، فيما جاءت اثيوبيا في المركز الرابع. اقرأ أيضاً : زواتي تفتتح محطتي "المفرق 1 وامباير" باستطاعة 100 ميجاواط وقال التقرير إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قامت بإنتاجِ ثماني مئهٍ واربعهٍ وتسعينَ ميغاواط من طاقة الرياح في العام 2019، مسجلةً انخفاضا بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2018، والذي تم خلالهُ انتاجُ تسعِ مئهٍ واثنين وستينَ ميغاواط. اقرأ أيضاً : 6 شركات تتأهل لعطاء مشروع انتاج الكهرباء من الرياح جنوب المملكة وبحسب التقرير فإن جنوبَ إفريقيا ستقود اتجاه النمو في المنطقة خلالَ السنوات الخمس المقبلة، من طاقة الرياح بحلول العام 2024.

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