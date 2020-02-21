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الرئيس اللبنانى يطلب التأكد من سلامة الوافدين بعد اكتشاف أول إصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) للتأكد من سلامة الوافدين إلى لبنان، وذلك بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضى اللبنانية.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – فى بيان لها مساء اليوم – أن عون أجرى اتصالا مع وزير الصحة حمد حسن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بظهور إصابة بالكورونا لدى إحدى السيدات اللبنانيات القادمات من إيران، والتدابير التى اتُخذت فى شان التعامل مع حالتها الصحية.

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وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن وزير الصحة أكد لرئيس الجمهورية أن حالة الإصابة التى تم رصدها، هى قيد المتابعة وفقا للمعايير الصحية العالمية المعتمدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية فى وقت سابق من اليوم، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية إلى جانب حالتى اشتباه، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة فى غرفة حجر صحى مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.

 

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