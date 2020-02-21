شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اللبنانى ينفى إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان طارق المجذوب، صحة الأنباء حول اتخاذ قرار بتعليق الدراسة فى عموم البلاد وإغلاق المدارس وذلك على خلفية اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدراسة فى لبنان مستمرة بشكل طبيعي.

وقال وزير التعليم اللبنانى – فى تصريح له مساء اليوم – إنه ليس هناك ما يستدعى الهلع، وأن الدولة اللبنانية فى حالة من الجاهزية لمواكبة أى تطور قد يطرأ، لافتا إلى وجود متابعة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية والوزارات والمنظمات المعنية فى شان تطورات الوضع.

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وأكد أن وزارة التعليم أعطت توجيهات إلى مديرى كافة المدارس داخل لبنان، للتوعية والوقاية من أى إصابة بفيروس الأنفلونزا أو أى مرض تنفسي، والتشديد على النظافة الشخصية وتوزيع ملصقات توعية حول هذا الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية فى وقت سابق من اليوم، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية إلى جانب حالتى اشتباه أخريين، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة فى غرفة حجر صحى مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريرى الجامعي.