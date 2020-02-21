أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة كبح جماح النظام السوري بإدلب

إسطنبول / الخليج 365 أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، ضرورة كبح جماح النظام السوري في إدلب. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية. Advertisements وأضاف البيان أن "أردوغان أكد خلال الاتصال ضرورة كبح جماح النظام السوري في إدلب وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك". وأوضح أن الرئيس أردوغان شدد على أن الحل في إدلب يكمن في تطبيق كامل لمذكرة سوتشي. ووفق البيان، "أكد أردوغان وبوتين التزامهما بكافة الاتفاقيات (المبرمة حول إدلب)"، كما بحثا التطورات في ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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