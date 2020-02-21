إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، بحالات اختناق، وبالرصاص المعدني المغلَف بالمطاط، خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل الخليج 365، أن طواقمها قدمت العلاج الأولي لأربعين شخصًا أصيبوا بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت في قرية عصيرة القبلية قرب مدينة نابلس.

وفي بلدة كفر قدوم قرب مدينة قلقيلية، أصيب 13 فلسطينيا خلال المواجهات الأسبوعية التي تشهدها البلدة، منهم ثمانية أصيبوا باختناق، وأربعة بالرصاص المطاطي، فيما أصيب آخر بحجر.

وفي محافظة الخليل، شهدت منطقة "إسيّر" شرق بلدة الشيوخ، مواجهات عقب قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرة لأهالي المنطقة، احتجاجا على مصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان.

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وأفاد مراسل الخليج 365، أن الجنود الإسرائيليين اعتدوا على أحد الشبان بالضرب المبرح، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر المراسل أن الجيش أعلن المكان "منطقة عسكرية مغلقة".

وتشهد الضفة الغربية، أيام الجمعة من كل أسبوع مسيرات أسبوعية في الأراضي التي قررت حكومة تل أبيب مصادرتها لصالح الاستيطان.



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