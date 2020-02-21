الأمن القومي الروسي برئاسة بوتين يبحث الوضع في إدلب

موسكو/ الخليج 365

بحث مجلس الأمن القومي الروسي، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، الوضع في إدلب.

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، في بيان، إن الرئيس بوتين اجتمع مع أعضاء المجلس.

وأضاف البيان: "تم تناول الوضع في إدلب بشكل مفصل، في سياق الاتصال المخطط له بين الرئيسين الروسي والتركي".

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وأوضح أن الرئيسين رجب طيب أردوغان وبوتين سيجريان اتصالا هاتفيا، مساء الجمعة، في حوالي الساعة 18:00 (15:00 ت.غ)، لبحث التطورات الأخيرة في إدلب.

وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من السوريين للنزوح نحو الحدود التركية في ظل ظروف طقس قاسية.



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