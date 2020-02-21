الإمارات تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

أبو ظبي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد المعروف بـ"كوفيد 19".

وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابتين الجديدتين هما حالتان خالطتا مواطنا صينيا أُعلن مؤخرا إصابته بالفيروس، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأشارت في هذا الشأن إلى أنها "تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع".

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وأوضحت الوزارة أن "الحالتين الجديدتين تعودان لشخصين أحدهما من الفلبين (34 عاما) والآخر من بنغلاديش (39 عاما) وحالتهما الصحية مستقرة".

وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس القاتل في الدولة الخليجية إلى 11، تم شفاء 3 منها، وفق ما أعلنت السلطات سابقا.

والإمارات أول دولة عربية أعلنت تسجيل إصابات بالفيروس، الذي تم اكتشافه في الصين لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولاحقا، أعلنت كل من مصر ولبنان اكتشاف إصابات بالفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.