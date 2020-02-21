الحكومة الليبية ترصد طائرتي شحن إماراتيتين في قاعدة تتبع حفتر

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، عن رصد طائرتي شحن عسكريتين إماراتيتين انطلقتا من الإمارات إلى قاعدة عسكرية، شرقي ليبيا.

وأوضحت قوات الوفاق، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أن تطبيق تتبع حركة الملاحة الجوية، رصد، الجمعة، رحلتين لطائرتي شحن عسكريتين، انطلقتا من قاعدة سويحان العسكرية الجوية بالإمارات، إلى قاعدة عسكرية، جنوب مدينة المرج، شرقي ليبيا.

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وتضمن البيان معلومات تسجيل رحلة الطائرتين، كما أوضح البيان أن أحدهما من طراز "اليوشن" الروسي الصنع.

وسبق أن أعلنت قوات حكومة الوفاق رصد عدة رحلات طيران شحن عسكرية أجنبية، دخلت المجال الجوي الليبي وهبطت في قواعد عسكرية تحت سيطرة مليشيات حفتر.



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