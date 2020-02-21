إصابتان يفيروس كورونا في الإمارات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أبوظبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إلى 11 عدد الحالات المكتشفة في الدولة الخليجية.

والحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفيليبينية وعمره 34 عاما، والآخر من بنغلاديش ويبلغ من العمر 39 عاما، وحالتهما الصحية مستقرة.

و أكدت وزارة الصحة أنها "تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة".

كما أنّها تقوم بتعزيز آلية "الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة".

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ووصل فيروس كورونا المستجد إلى دول جديدة في الشرق الأوسط الجمعة بعد وفاة أربعة أشخاص في إيران هذا الاسبوع، ليثير مخاوف من انتشار واسع في المنطقة ويدفع نحو اعتماد إجراءات استثنائية بينها منع السفر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول إصابة بالفيروس لدى لبنانية وصلت على متن طائرة وصلت من مدينة قم الإيرانية حيث سجّلت السلطات الإيرانية الأربعاء أولى حالات الوفاة المؤكدة جراء الفيروس في الشرق الأوسط.

وسُجلت في إسرائيل أول إصابة بكورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برينسس" التي فرض عليها حجر صحي في اليابان منذ مطلع شباط/فبراير.