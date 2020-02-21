تكريم متفوقين سعوديين من خريجي بريطانيا

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نصر المجالي: أعلنت السفارة البريطانية في الرياض والمجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية القائمة النهائية التي تضم 9 مرشحين نهائيين لجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية للعام 2019- 2020.

وتم اختيار المرشحين النهائيين من بين ما يقرب من 1000 متقدم من كافة انحاء العالم لإنجازاتهم المتميزة كمحترفين في مجال الأعمال التجارية ورواد أعمال وقادة مجتمع وأيضا لمساهمتهم الهامة في تعزيز روابط التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على أن يتم الاعلان عن الفائزين بالجوائز الثلاث في حفل يستضيفه السفير البريطاني في 10 مارس 2020.

يعد هذا العام الخامس لاستضافة هذه الجوائز في المملكة العربية السعودية وستعقبه حفلات لتقديم الجوائز في سبع دول أخرى تشمل باكستان، الكويت، وتركيا.

تكريم المتميزين

وأعرب ريتشارد اوبنهايم القائم بالأعمال، في سفارة بريطانيا في الرياض عن سروره للإعلان عن القائمة النهائية لجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2020.

وقال إن هذه الجائزة هي تكريم إنجازات السعوديين والسعوديات المتميزين ممن درسوا في الجامعات البريطانية ويستخدمون حاليا تعليمهم البريطاني لتحقيق أثر إيجابي كشركاء استراتيجيين في رؤية 2030 حيث أننا فخورون بإنجازاتهم ومساهمتهم في نهضة وطنهم "ويسرني أن أتقدم بخالص وأصدق التهاني للمرشحين النهائيين وأتطلع قدما للقائهم في حفل تقديم الجوائز".

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وقالت السيدة ايليده كينيدي ماكلين، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية إن جوائز خريجي الدارسة في المملكة المتحدة توفر منصة لتقدير والاحتفال بنجاح الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية حيث تتنوع انجازاتهم وتلهم وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030 و تطلعاتها.

وأضافت إن الجائزة الدولية المرموقة تحتفي بالتعليم العالي البريطاني وانجازات خريجي المملكة المتحدة في كافة أرجاء العالم، والآن في عامها السادس، تلقت الجائزة نحو ١٠٠٠ متقدم من خريجي المملكة المتحدة الدوليين في ما يزيد على 100 دولة تمثل ما يربو على 120 مؤسسة تعليم عال بريطانية عبر المملكة المتحدة.

المرشحون

- المرشحون النهائيون لجائزة الإنجاز المهني التي تقدر الخريجين ممن تميزوا عبر قيادة مثالية في مجالاتهم المهنية هم:

الدكتور عدنان الأحمدي- جامعة كوليدج لندن

الدكتورة سمر خان- جامعة ترينت نوتنجهام

الأستاذة سمية فطاني- جامعة القديس آندروز

- المرشحون النهائيون لجائزة ريادة الأعمال التي تسلط الضوء على الخريجين الذين قاموا بأدوار قيادية في مجال الابتكار هم:

الأستاذ عبدالعزيز السعيد- جامعة نيوكاسيل

الأستاذة نيلي عطار- جامعة كينجيستون

الأستاذة نور الريس- جامعة سيتي لندن

- المرشحون النهائيون لجائزة التأثير الاجتماعي التي تقدر الخريجين الذين قدموا مساهمة استثنائية والتزاما بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي هم:

الدكتورة اسراء حكيم- جامعة برمينغهام ، جامعة آنجليا روسكين

الدكتور فارس المالكي، جامعة برونيل لندن، جامعة كنت

الدكتورة ماويه خفاجى- جامعة اكسيتر

