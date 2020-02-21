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غموض وقوات خاصة.. ماذا فعل كورونا في قم الإيرانية؟

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إيرانيتان ترتديان كمامات في أحد شوارع العاصمة طهران دبي - بواسطة محمد فارس © Getty إيرانيتان ترتديان كمامات في أحد شوارع العاصمة طهران غموض كبير في مدينة قم الإيرانية يثير التساؤلات بعد الإعلان عن وفاة مصابين بالفيروس عقب ساعات فقط من تأكيد إصابتهما بالفيروس، ليأتي بعد ذلك الكشف عن 9 إصابات جديدة، وسط مخاوف بأن تكون الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وكانت إيران أعلنت رسميا، الأربعاء، اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا في قم وبعد ساعات أعلن عن وفاتهما.

والخميس، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصل إلى 5 حالات، 4 في مدينة قم و 1 في مدينة اراك، حيث توفي اثنان في قم يوم الأربعاء.

وقال راديو "فرادا" المتخصص في الشأن الإيراني إن اعتراف المسؤولين بوجود وفيات وإصابات بفيروس كورنا في قم يلمح إلى أن الفيروس تفشى في المدينة، التي تعتبر العاصمة الدينية في إيران.

وحاول المسؤولون في إيران بث إشارات بأن الوضع تحت السيطرة، لكن لا يبدو أن ذلك أقنع سكان المدينة.

وبدت الصورة أصعب بكثير على شبكات التواصل، إذ تداول روادها مقاطع فيديو تظهر حالة الرعب التي دبت في مستشفيات قم، إثر انتشار أنباء الإصابات بفيروس كورونا.

واصطف كثير من سكان قم في طوابير من أجل شراء الأقنعة الواقية، فيما نشر مغرد فيديو عن إخلاء مستشفى في المدينة تم تخصيصه للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا.

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قوات خاصة

وأظهرت مقاطع فيديو دفع السلطات بقوات خاصة إلى المدينة، دون أن تعلن السلطات عن سبب هذا الإجراء.

ويمكن تفسير الخوف في قم، لكونها مدينة مقدسة لدى الشيعة ويزورها يوميا آلاف الإيرانيين.

وليس من الواضح كيف أصيب الشخصان اللذان توفيا في قم، لكن مسؤولين في وزارة الصحة الإيرانية أكدوا أنهما لم يسافرا إلى الصين ولم يغادرا المدينة.

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وفي إجراء يبدو أن يؤكد أن الأمر خطير في قم، أعلنت السلطات في مدينة عن تعليق الدوام في المدارس والجامعات،

ويبدو أن حالة الهلع انتقلت إلى العالم الافتراضي، إذ طغى موضوع فيروس كورونا على اهتمامات المغردين الإيرانيين، إذ أظهرت أداة "تريند ماب" أن وسم "فيروس كورونا" يغطي معظم المناطق الإيرانية.

واتخذ كثيرون شبكات التواصل للتعبير عن سخطهم من الحكومة الإيرانية التي قالوا إنها تخفي الحقائق، فيما أعرب العديد منهم عن الخوف من احتمال أن يكون ضحايا الفيروس في البلاد أكثر بكثير مما هو معلن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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