بعد العراق.. الكويت توقف رحلاتها الجوية لإيران بسبب "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية في لقطة أرشيفية

وكتبت الخطوط الكويتية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :"بتعليمات من وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني، فقد تقرر توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بمرض كورونا".

وأضافت أنها أوقفت الرحلات "تحاشياً لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب".

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت، الخميس، وقف كل الرحلات إلى إيران، كإجراء وقائي، بسبب فيروس كورونا.

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واتخذت السلطات العراقية سلسلة إجراءات لتقييد دخول الإيرانيين إلى أراضيها في محاولة لتلية المطالب الشعبية في هذا الإطار.

وقرر وزير الداخلية العراقي، طاهر الياسري، تعليق منح التأشيرة السياحية للقادمين من إيران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وارتأت الوزاة منع الوافدين من إيران كافة من دخول الأراضي العراقية، فضلا عن منع السفر لها، مشيرة إلى استثناء الوفود الدبلوماسية.

وأعلنت إيران، الأربعاء، وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا وإصابة 5 آخرين، فيما يعتقد إيرانيون أن العدد أكبر بكثير مما هو معلن.