شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على مطلق النار على قوات الأمن فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة فى السعودية القبض على الشخص الذى قام بإطلاق النار على سيارة ظهر اليوم، وأصابها بطلقة فى الزجاج الخلفى، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، ثم فر من الموقع.

وقالت شرطة المدينة المنورة إنه بمتابعة الجاني من قِبَل دوريات الأمن السعودى تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد نتج عن ذلك إصابة 3 من رجال الأمن وتم نقلهم للمستشفى.

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن الحادث تسبب فى إصابة ثلاثة من رجال الأمن السعودى وتم نقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وفى سياق آخر، عبرت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية جرّاء حادثي إطلاق النار اللذين وقعا في مدينة هاناو الألمانية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

أكدت الخارجية السعودية رفضها واستنكارها الشديدين لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معلنة وقوفها إلى جانب ألمانيا في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.