شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد عدم وجود أى إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سوريا، عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا، وأكد المدير العام للهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور سامر خضر عدم وجود أي إصابة بفيروس “كورونا” في المشفى موضحاً أن ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي عار من الصحة وهدفه إثارة البلبلة ونشر الخوف.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" قال الدكتور خضر إن الحالات التي ترد إلى المشفى هي عبارة عن إصابات بالانفلونزا الموسمية العادية التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء مبيناً أن العلاجات اللازمة تقدم لهؤلاء المرضى بشكل روتيني.

وأوضح خضر أنه راجع المشفى يوم أمس رجل في الأربعين من عمره مصاب بحالة شديدة من الإنفلونزا الموسمية وضمن الإجراءات الاحتياطية قمنا بإبقاء المريض بالمشفى وتقديم العلاجات المناسبة له ومراقبة وضعه الصحي.

وقد أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

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وفي سياق متصل نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة .

وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التي نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

يأتى هذا في الوقت الذي أعلنت فيه محافظة كربلاء العراقية عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع دخول فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين إلى البلاد.