شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة المقطع المتداول بشأن أسراب الجراد في حفر الباطن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف صاحب مقطع فيديو “تساقط البرد” في هجرة النظيم الوجعان بحفر الباطن، سعدي بن مناحي الوزري، حقيقة ما تداوله المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفيديو الذي قام بتصويره هو للبرد وليس للجراد، مؤكداً أن ما كان يتساقط في المقطع أوراق شجرة كان يوثق تساقط البرد تحتها.

Advertisements

وأضاف “الوزري”: “ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقطع جنوب لينة غير صحيح، قائلا: “هذا تصويري من أمام بيتنا بهجرة النظيم الوجعان يوم الأربعاء 25/6/1441 نزول البرد، وسيارتي تحت شجر الكين، ومن قوة البرد مع الهواء تساقطت أوراق الشجر وليس جراد.. وهذا للتنويه”.