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وفاة إعلامية سودانية شابة بشكل مفاجئ

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دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك

نعت وسائل إعلامية سودانية، الإعلامية الشابة، ريتاج الآغا، التي توفيت بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى خاص.

وقالت صحيفة "السوداني نيوز"، إن "المذيعة الراحلة كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة أجرت من خلاله عملية جراحية بالقاهرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددا لممارسة نشاطها التلفزيوني".

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وذكرت مواقع عدة أن الإعلامية تزوجت في شهر أبريل الماضي.

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يشار إلى أن ريتاج الآغا كانت التحقت بقناة "النيل الأزرق"، قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة، منها "مساء جديد"، و"إف إم الصباحي"، و"ما في مشكلة".

المصدر: وكالات 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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