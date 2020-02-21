وفاة إعلامية سودانية شابة بشكل مفاجئ

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك

نعت وسائل إعلامية سودانية، الإعلامية الشابة، ريتاج الآغا، التي توفيت بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى خاص.

وقالت صحيفة "السوداني نيوز"، إن "المذيعة الراحلة كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة أجرت من خلاله عملية جراحية بالقاهرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددا لممارسة نشاطها التلفزيوني".

شاهد أيضاً من أخبارك: وفاة مفاجئة وأمراض تسببت في رحيلهم .. مشاهير فارقوا الحياة في 2019

وذكرت مواقع عدة أن الإعلامية تزوجت في شهر أبريل الماضي.

مذيعة العربية ضحى الزهيري تبكي بشدة على الهواء

من Dailymotion

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

يشار إلى أن ريتاج الآغا كانت التحقت بقناة "النيل الأزرق"، قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة، منها "مساء جديد"، و"إف إم الصباحي"، و"ما في مشكلة".

المصدر: وكالات