- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعت وسائل إعلامية سودانية، الإعلامية الشابة، ريتاج الآغا، التي توفيت بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية بمستشفى خاص.
وقالت صحيفة "السوداني نيوز"، إن "المذيعة الراحلة كانت تعاني قبل عامين من ورم سرطاني في الحنجرة أجرت من خلاله عملية جراحية بالقاهرة، وتعافت بعده ثم عادت مجددا لممارسة نشاطها التلفزيوني".
شاهد أيضاً من أخبارك: وفاة مفاجئة وأمراض تسببت في رحيلهم .. مشاهير فارقوا الحياة في 2019
وذكرت مواقع عدة أن الإعلامية تزوجت في شهر أبريل الماضي.
مذيعة العربية ضحى الزهيري تبكي بشدة على الهواء
من Dailymotion
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
يشار إلى أن ريتاج الآغا كانت التحقت بقناة "النيل الأزرق"، قبل 4 أعوام، وقدمت برامج رئيسة في القناة، منها "مساء جديد"، و"إف إم الصباحي"، و"ما في مشكلة".
المصدر: وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة إعلامية سودانية شابة بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.