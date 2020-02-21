تركيا: تقارب "غير كاف" بالمحادثات مع روسيا بشأن إدلب

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
وقال تشاووش أوغلو في مقابلة: "سنكثف المحادثات مع روسيا بشأن إدلب السورية في الأيام المقبلة".
وأضاف أن الرئيسين التركي والروسي قد "يناقشان الأمر أيضا".
وجاءت تعليقات شاووش أوغلو عقب تصريحات من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، الذي قال الأربعاء إن محادثات موسكو بشأن إدلب "لم تحقق النتائج المرجوة وهي بعيدة عن تلبية مطالب تركيا".
وكانت أنقرة فشلت، الثلاثاء، في إقناع روسيا بممارسة ضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لسحب جيشه من إدلب الذي بدأ عمليات عسكرية لاستعادتها من فصائل مدعومة من تركيا.
ووجه أردوغان، الأربعاء، ما وصفها بتحذيرات نهائية للحكومة السورية بخصوص إدلب، قائلا إن العملية العسكرية التركية هناك "مسألة وقت".
وذكر أردوغان، في خطاب ألقاه في أنقرة "أكملنا استعداداتنا العسكرية في إدلب وعمليتنا هناك مسألة وقت وقد نأتيكم بغتة"، مضيفا أن أنقرة عازمة على جعل إدلب السورية منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا.
وتنفذ القوات السورية التي تدعمها حملة جوية روسية هجوما في أجزاء من محافظة إدلب بالقرب من تركيا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين للنزوح ودفع تركيا للمطالبة بوقف إطلاق النار.
وتتهم موسكو تركيا بالاستخفاف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن الحرب الدائرة منذ تسع سنوات في سوريا كما تتهمها بالفشل في كبح جماح المتشددين في إدلب، الذين قالت إنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الاثنين، أن المواجهات في شمال غرب سوريا "بلغت مستوى مرعبا"، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم الجيش السوري في ديسمبر الماضي.
ونقلت كالة "فرانس برس"، عن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان قوله: "نعتقد الآن أن 900 ألف شخص نزحوا منذ ديسمبر غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال".
شاهد: رجب طيب أردوغان يتوعد سوريا بعملية عسكرية "وشيكة" في منطقة إدلب
فيديو مقدم من France 24
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
سوريا: هل بدد التصعيد العسكري في إدلب فرص التوصل لحل دبلوماسي؟
قال مراسل فرانس24 في تركيا إن "وزير الخارجية التركي أشار إلى أن عدم التوصل إلى نتيجة عقب انتهاء المحادثات التركية الروسية في موسكو، قد يمهد للقاء بين الرئيسين التركي والروسي". مشيرا إلى "تصريح المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي قال إن تركيا قد تفكر في بدء عملية عسكرية في إدلب ضد قوات النظام السوري". كما قال حسين أسد "الأتراك يتحركون ميدانيا إلى جانب التحرك الدبلوماسي.. التعزيزات العسكرية غير مسبوقة على الحدود وداخل إدلب، إشارة إلى أن تركيا تستعد للدخول في مواجهة مع الجيش السوري".France 24
-
الانتخابات التشريعية الإيرانية: الإعلام البديل منصة جديدة لصناعة الرأي العام واستقطاب الناخبين
لم تعد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في إيران تحظى بثقة طيف واسع من المواطنين. إذ ينتقد البعض مهنية المؤسسة والبرامج التي تقدمها، ويصفها آخرون بالمرآة التي تعكس الرواية الرسمية ولا تكثرت بما يفكر به الشعب الإيراني. وأفقد اتساع الهوة بين الإيرانيين والإعلام الرسمي، التلفزيون الرسمي، الذي يغرد منفردا في الساحة الإيرانية، تأثيره في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 21 فبراير/شباط، ما دفع المرشحين للبحث عن نوافذ ومنصات جديدة لإيصال أصواتهم إلى الناخبين.
AdvertisementsFrance 24
-
تسريبات لوثائق رسمية صينية تكشف أساليب تعقب السلطات لأقلية الأويغور
كشفت تسريبات لوثائق رسمية صينية عما يحدث داخل معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها أقلية الأويغور المسلمة في الصين. وتوضح هذه الوثائق، التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أساليب تعقب واعتقال الأويغور، فمثلا، إنجاب عدد كبير من الأطفال أو ارتداء الحجاب كلها ممارسات قد تؤدي إلى التوقيف. وتضمنت الوثائق أسماء أقارب ومعارف أكثر من 300 محتجز من الأويغور في معسكرات "إعادة تأهيل".France 24
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
رجب طيب أردوغان يتوعد سوريا بعملية عسكرية "وشيكة" في منطقة إدلب
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: تقارب "غير كاف" بالمحادثات مع روسيا بشأن إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.