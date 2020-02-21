آلاف المستوطنين الاسرائليين يقتحمون "أم لقبا" و"البرج" فى الأغوار الشمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم آلاف المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقتى "أم القبا" و"البرج" فى الأغوار الشمالية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلى وشرطته، وأفاد الناشط الحقوقى عارف دراغمة - فى تصريح لوكالة انباء الفلسطينية "وفا" بأن مئات الحافلات والمركبات أقلت نحو 4 آلاف مستوطن ومستوطنة، اقتحموا المنطقتين لأكثر من 4 ساعات، بحماية من جيش وشرطة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التى يقتحم فيها المستوطنون المنطقتين بهذه الأعداد.
وأضاف: إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز تياسير الذى يربط بين طوباس والأغوار الشمالية من كلا الاتجاهين.
ولفت دراغمة إلى أن اقتحام المستوطنين يأتى من أجل تحفيز المستوطنين للاستيلاء على الاراضى الفلسطينية وضمها، مطالبا أبناء شعبنا بالتواجد الدائم فى الأغوار لحمايتها وإفشال مخططات الاحتلال.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين فى بلدة المغير شمال شرق رام الله، وإصابة عدد من رعاة الأغنام بكسور ورضوض بحماية جيش الاحتلال، وحملت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " الثلاثاء - إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ، وحكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوضع عناصر "الإرهاب اليهودي " على قوائم الإرهاب، ومنعهم من دخول أراضيها.. مؤكدة أنها تواصل تحركها مع الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو مستوطنين.
وأشارت الوزارة - في بيانها - إلى أن بلدة "المغير" تتعرض بشكل متواصل لاعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي، في إطار خطة استعمارية توسعية، تستهدف سرقة وابتلاع المزيد من أراضي البلدة والقرى المجاورة لها ، لصالح توسيع عدد من البؤر الاستيطانية التي تحاصرها من جميع الاتجاهات.
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