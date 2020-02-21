شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة منطقة المدينة المنورة تكشف عن منطقة "سوق الطباخة" بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، وتحديدا المناطق التى تضم المقدسات الإسلامية، العديد من عمليات التطوير، لتكون في أفضل صورة لا سيما في أوقات المواسم، للراغبين في أداء مناسك العمرة، أو الحج.

أمانة منطقة المدينة المنورة، قامت بمجموعة من أعمال التطوير والتأهيل لسوق الطباخة، وهو أحد أشهر الأماكن في المدينة المنورة، حيث يعد هذا السوق، من الأسواق الشعبية في المدينة.



إعادة تأهيل جميع المنشآت

وحرصت أمانة المدينة المنورة، على أن تكون عمليات التطوير تحاكى التراث الذى اشتهرت به المدينة.



أمانة منطقة المدينة المنورة على تويتر

ونشر الحساب الرسمي لأمانة المدينة المنورة مجموعة من الصور لسوق الطباخة، قبل عمليات التطوير، ثم صور أخرى لنفس المحال التجارية بعد عمليات التطوير الشاملة.



بعد عملية التطوير

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وقد أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة سوق الطباخة في شهر سبتمبر الماضي، موضحة أنه سيتم إغلاق السوق الذي يزيد عمره عن 40 عامًا، لمدة 4 أشهر، من أجل العمل على ترميمه بشكل شامل، وإدخال العديد من التحسينات إليه.



تحسينات منطقة سوق الطباخة

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة، اعتمدت خلال العام الحالي 2020، 10 مخططات سكنية خاصة بمساحات مختلفة فى أنحاء متفرقة من المدينة المنورة ، بالإضافة الى مخطط صناعى واحد.



قبل عملية التطوير

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، بينت الأمانة أن جميع المخططات تقدر مساحتها 1726333 مترا مربعا توفر 1878 قطعة منها 104 قطع صناعية، وتشتمل المخططات السكنية على قطع مُخصصة للمرافق العامة مثل المساجد والمدارس ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمرافق الحكومية، إذ تبلغ المواقع المخصصة للمساجد 16 موقعاً و 19 حديقة و 12 مدرسة للبنين والبنات.