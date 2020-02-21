مصر تبدأ بناء جدار خراساني على حدود غزة

غزة / الخليج 365ـ قد يصل طوله نحو 13.5 كيلومترا، بحسب شهود عيان

ـ وفد من المخابرات المصرية زار غزة قبل نحو أسبوع، وأجرى زيارة للمنطقة الحدودية، وتابع الإجراءات الأمنية فيها، وفق مصدر أمني فلسطيني

بدأت السلطات المصرية منذ أسابيع، بناء جدار خراساني على حدودها الشرقية مع قطاع غزة.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن فرقا هندسية مصرية، باشرت بناء جدار خراساني يصل ارتفاعه ثلاثة أمتار تقريبا.

وقد يبلغ طول الجدار بعد الانتهاء منه نحو "13.5 كيلومترا".

ويبدأ الجدار من معبر "كرم أبو سالم" (شرق رفح)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، ويصل حتى البحر المتوسط (غربا).

وذكر الشهود، أن السلطات المصرية تبني الجدار داخل أراضيها، ويبتعد عدة أمتار عن جدار قديم، سبق أن أقامته القاهرة، عقب تدمير جدار فولاذي من قبل فلسطينيين عام 2008.

وأنجزت مصر نحو كيلومترين من الجدار.

وأضاف الشهود أن القاهرة أنشأت مصنعا للأسمنت، في محيط ميناء رفح البري، بين مصر وقطاع غزة، لخدمة أعمال البناء.

وأوضحوا أن القوات المصرية دفعت بمعدات ثقيلة لبناء الجدار، وفرق فنية وكثير من العمال، الذين يبدأون العمل من الصباح وحتى المساء.

ويشاهد من داخل الأراضي الفلسطينية، رافعات وحفارات وجرافات ومعدات هندسية أخرى، تقوم بعمليات تسوية الأرض للبناء، وسط تشديدات أمنية كبيرة من القوات المسلحة المصرية.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية بغزة، أو حركة "حماس" التي تحكم القطاع منذ عام 2007، على أعمال بناء الجدار.

كما لم تصدر السلطات المصرية أي بيانات خاصة بالجدار.

وتحسنت العلاقات بين "حماس" ومصر، بعد سنوات من التوتر.

وشددت قوات الأمن الفلسطينية التي تديرها الحركة، قبضتها على الشريط الحدودي خلال السنوات الماضية، لمنع تنقل متشددين يتبعون تنظيم "داعش" بين منطقة سيناء والقطاع.

وبدأت مصر، بعد عام 2013، تدمير الأحياء السكنية المصرية المحاذية للحدود، وإقامة منطقة عسكرية عازلة بعمق عدة كيلومترات في (سيناء).

** وفد أمني مصري زار غزة

في سياق متصل، كشف مصدر أمني فلسطيني، للأناضول، أن وفدا أمنيا مصريا زار غزة قبل نحو أسبوع، وأجرى زيارة للمنطقة الحدودية، وتابع الإجراءات الأمنية فيها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ملف الحدود مع غزة، تصدّر جدول أعمال زيارة وفد المخابرات المصرية، الذي وصل القطاع 10 فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف أن الوفد أجرى جولة تفقدية على الحدود في مُستهل زيارته التي استمرت عدة ساعات، واطلع على آخر الإجراءات المتخذة على الجانب الفلسطيني من الحدود.

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