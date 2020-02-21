وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات العسكرية على الحدود السورية

هطاي/صارب أوزر/ الخليج 365

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، زيارة تفقدية الى الوحدات المنتشرة على الحدود السورية.

وأوضح مراسل الخليج 365، الجمعة، أن الزيارة جرت للوحدات العسكرية التركية المتمركزة في الحدود التركية السورية من جهة ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأشار أنه كان في استقبال أكار في مطار هطاي، الفريق سنان يايلا، قائد الجيش الثاني.وتشهد منطقة خفض التصعيد في إدلب خروقات واسعة من قبل النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران مدعومة بإسناد جوي روسي، حيث تقدم النظام وحلفاؤه في أجزاء واسعة من المنطقة وباتت قواته قريبة من السيطرة على طريق حلب - دمشق السريع، الأمر الذي دفع مئات الآلاف من السوريين للنزوح نحو الحدود التركية في ظل ظروف طقس قاسية.

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