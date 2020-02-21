أردوغان يؤكد لماكرون وميركل ضرورة إيقاف عدوان النظام السوري بإدلب

إسطنبول/ الخليج 365

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة إيقاف عدوان نظام الأسد وداعميه في محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مشترك جرى بين أردوغان وماكرون وميركل، الجمعة.

وأشار الرئيس التركي إلى وجوب توفير دعم قوي عبر أعمال ملموسة من أجل منع الأزمة الإنسانية في إدلب.

وخلال الاتصال، شدّد أردوغان على ضرورة العمل معًا عبر سياسات منسجمة من أجل سلام ورخاء واستقرار الشعب الليبي.

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وقدم التعازي بضحايا الهجوم الإرهابي العنصري الذي وقع الأربعاء بمدينة هاناو الألمانية، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وعبّر عن إدانته لهذه الهجمات التي تشوبها الكراهية ضد الأجانب والتمييز ومعاداة الإسلام.

ووقع هجوم مسلح مزدوج في هاناو بألمانيا، الأربعاء؛ أسفر عن مقتل 9 أشخاص بينهم 5 أتراك، وإصابة 6 بجروح.

وعقب الهجوم، داهمت قوات الأمن الألماني منزل الإرهابي "توبياس.ر" 47 عاما؛ وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.