ضبط مواطن أطلق النار على سيارة ودهس قائدها في المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/٢٧هـ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي ، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها ، والفرار من الموقع ، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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