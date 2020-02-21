هيئة تنظيم الكهرباء تحذر من التلاعب بعداد الكهرباء

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، المشتركين من التلاعب بعداد الكهرباء، حيث تعد مخالفة يترتب عليها عقوبات نظامية.
وأوضحت الهيئة أن أي تلاعب بعداد الكهرباء لخفض مبلغ فاتورة الاستهلاك يعد مخالفة يترتب عليها غرامة مالية، إضافة إلى دفع المبالغ غير المسجلة طوال فترة المخالفة.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أوضحت أن التعدي على معدات أو مواقع أو مرافق إيصال الخدمة يعد مخالفة نظامية تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال.
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