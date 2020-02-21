مجهول يُطلق النار على رجال الأمن في المدينة المنوّرة

صحيفة الخليج الالكترونية قالت مصادر، بأن اثنين من رجال الأمن بالمدينة المنورة، تعرضا قبل صلاة الجمعة لإطلاق نار في حي الدويمة، وإنه تم إلقاء القبض على المنفذ. فيما طوَّقت الجهات الأمنية موقع الحادث.

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