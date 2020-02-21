شكرا لقرائتكم خبر عن موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:
قال مختطف الدمام موسى الخنيزي أن والديه عزما التنازل عن الحق الخاص تجاه المتهمة بحادثة الخطف لوجه الله، مشيرا إلى أنه لم يشترط على والديه الحقيقيين التنازل لعودته لهما، بل كانت محاولات إقناع منه فقط لأنهم هم من عاش المعاناة أكثر من 20 سنة، موضحا أن والديه بعد لقائه ومشاهدة تربيته الخيرة على يد والدته السابقة قررا التنازل.
وأضاف الخنيزي -وفقا لـ “الوطن”- أن الأخبار التي تتحدث عن وجود 3 شقيقات في المنزل الذي عاش وترعرع فيه غير صحيحة، بل كانت هناك شقيقة واحدة وتزوجت، وهي تعيش الآن في محافظة حفر الباطن وتزورهم باستمرار من فترة لأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.