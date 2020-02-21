شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مجهول يُطلق النار على رجال أمن بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: تعرض رجال أمن بالمدينة المنوّرة، اليوم الجمعة، لإطلاق نار من شحص مجهول، وطوّقت الجهات الأمنية موقع الحادث. وقالت مصادر وفقاً لـ”العربية”: إن الحادث وقع قبل صلاة الجمعة في حي الدويمة المدينة المنوّرة، وأسفر عن إصابة اثنين من الدوريات الأمنية ونقل أحدهما لمستشفى الحرس الوطني، بينما تم القبض على الجاني.

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